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Добавляя скоростей: связисты ускорили мобильный интернет в Югре

С начала 2020​ жители Югры скачали в сети в 1,5 раза больше информации, чем за этот же период прошлого года

Добавляя скоростей: связисты ускорили мобильный интернет в Югре

Жители Югры стали активнее в интернете. С начала 2020-го они скачали в сети в 1,5 раза больше информации, чем за этот же период прошлого года. Такие данные подтвердили аналитики компании «МегаФон». Интернет-аппетиты выросли у абонентов в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Урае, и Югорске.

«Рост трафика стал возможен не только из-за изменившихся условий работы многих югорчан, вызванных самоизоляцией, но и после того, как инженеры компании проанализировали наиболее загруженные участки сети и улучшили скорость мобильного интернета именно там, где это было особенно необходимо. В результате, мы модернизировали более 350 объектов связи и увеличили их пропускную емкость», - отметил Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.

Увеличение емкости сети позволяет сохранить комфортную скорость передачи данных при росте нагрузки на сеть. Загружать интернет-страницы на скорости до 30 Мбит/с, просматривать видео, скачивать файлы жители северных городов могут также быстро, как и в мегаполисах.

В Сургуте скорость передачи данных стала выше на улицах Профсоюза, проспекте Мира, Островской, 30 лет Победы, ул. Университетской, проспекте Пролетарском. В Нефтеюганске оборудование было модернизировано на улицах Строителей, Нефтяников, Парковой, Набережной, Сургутской. Жители Нягани cмогут еще быстрее загружать интернет-страницы в районе проспекта Нефтяников, ул. Декабристов, Петра Великого, Лазарева. В Урае – на Ленина, Нефтяников, Нагорной, Маяковского и других.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 126, комментариев: 0
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