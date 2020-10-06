​«Россети Тюмень» открыли профильную, которая ежегодно будет принимать 25 новых студентов для обучения по электроэнергетическому направлению

«Россети Тюмень» при участии Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова открыли профильную группу на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа — крупнейшего учреждения профессионального образования региона.

Ежегодно колледж будет принимать 25 новых студентов для обучения по электроэнергетическому направлению.

С новой площадкой профобразования познакомился лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках своего визита в Новый Уренгой. Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко презентовал главе региона не только широкие возможности энергокласса, но и перспективы сотрудничества предприятия с колледжем. В планах непосредственное знакомство студентов с предприятием, действующим оборудованием и используемыми технологиями, проведение производственных практик, наставничество и кураторство работ перспективных учащихся.

«Развитие регионального рынка труда, обеспечение кадровыми ресурсами реализации ключевых проектов «Россети Тюмень» в рамках программы цифровой трансформации, в том числе и по развитию Арктической зоны Российской Федерации, являются приоритетными задачами для компании. Работа в рамках Соглашения, которое мы сегодня подписали, повысит уровень и качество подготовки рабочих кадров, укрепит связи и взаимодействие между компанией, колледжем и департаментом образования ЯНАО», – добавил Алексей Солдатенко.

Дмитрий Артюхов высоко оценил инициативу компании «Россети Тюмень». Ямало-Ненецкий автономный округ нуждается в эффективных инструментах обучения молодёжи Ямала современным профессиям. В регионе работают ведущие предприятия страны, реализуются прорывные проекты государственной важности. А для решения этих масштабных задач нужны соответствующие ресурсы, в том числе и кадры.

«Мы на Ямале выстраиваем такую систему профессионального образования, которая позволяет нашим выпускникам быть востребованными на рынке. Ямальские колледжи тесно сотрудничают с работодателями –- открытие профильной группы компании «Россети Тюмень» еще одно подтверждение этому. У студентов есть возможность посещать предприятия, общаться с наставниками, учиться на реальном оборудовании. Благодаря этой практике выпускникам будет проще найти работу, а компании понимают, кто придет к ним на предприятия», — отметил Дмитрий Артюхов.

Для закрепления сотрудничества «Россети Тюмень» заключено соглашение с департаментом образования ЯНАО и Новоуренгойским многопрофильным колледжем. Энергетики примут активное участие в жизни студентов профильной группы: посещение энергообъектов и служб предприятия, согласование и разработка новых учебных программ, ориентированных на нужды работодателей региона, кураторство выпускных квалификационных работ учащихся, участие в работе аттестационных комиссий. Самые успешные студенты станут участниками стипендиальной программы компании, а в будущем – работниками предприятия.

Первым шагом на пути взаимодействия стал открытый урок о применении беспилотных летательных аппаратов при мониторинге состояния энергообъектов и перспективах дальнейшего использования БПЛА, который для студентов колледжа провел победитель Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», ведущий инженер проектного офиса нефтеюганского филиала АО «Россети Тюмень» Дмитрий Антонов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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