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​Сбербанк в Югре провел «Урок цифры» для школьников Ханты-Мансийска

Сбербанк в Ханты-Мансийске провел «Урок цифры»

​Сбербанк в Югре провел «Урок цифры» для школьников Ханты-Мансийска

Сбербанк в Ханты-Мансийске провел «Урок цифры» в 10-м классе средней образовательной школы №2. В роли педагога в режиме онлайн выступила региональный директор Ханты-Мансийского отделения Сбербанка Ольга Улитина. Она рассказала старшеклассникам о цифровых трендах и технологиях, которые активно используются и в Сбербанке. Подробнее в рамках урока Ольга Улитина остановилась на профессии Data Scientist.

Ольга Улитина, региональный директор Ханты-Мансийского отделения Сбербанка:

«Это довольно новая специальность, которая в ближайшем будущем станет востребованной на рынке труда. Специалист Data Scientist должен уметь применять научные методы при работе с данными, чтобы найти верное решение. Подобные навыки просто необходимы современному поколению, которое живет и воспитывается в современном обществе глобализации. Мы рады, что администрации учебных заведений в Югре охотно откликаются на предложения провести для старшеклассников полезный «Урок цифры» от Сбербанка».

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:

«Урок цифры» - это всероссийский образовательный проект, организаторами которого являются Минкомсвязь, Минпросвещение и организация «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими цифровыми компаниями. Новый урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка. Этот курс был составлен с учетом требований современных потребностей рынка труда. Безусловно, для школьников подобные уроки будут содержательны в части предметного изучения новой профессии. Сегодня все больше востребованы специалисты, которые работают в сфере искусственного интеллекта».

«Урок цифры» запланирован также в общеобразовательных учреждениях Сургута и Нижневартовска. Кроме того, югорчане с 1-го по 11-й классы могут пройти уроки дистанционно на сайте урокцифры.рф. Ученики пройдут все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля и больше узнают о профессии Data Scientist. Курс открыт для самостоятельного обучения до 4 октября 2020 года. «Урок цифры» самостоятельно прошлиуже более 1 500 000 учеников российских школ.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 117, комментариев: 0
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