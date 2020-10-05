Ханты-Мансийский НПФ собрал статистику к Международному Дню Учителя.

Договор по программе «Две пенсии для бюджетников» заключил 41% работников сферы образования Югры. Это 22 тысячи югорчан.

Они перечисляют взносы на свой пенсионный договор и получают такое же количество средств из окружного бюджета. Также ежегодный доход им начисляет АО «Ханты-Мансийский НПФ», 13% суммы собственных взносов возвращается участнику программы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Более двух тысяч югорских педагогов уже получают окружную пенсию. Самая большая – 49 488 рублей в месяц – у учителя из Сургута.

«Именно от учителей мы чаще всего получаем обратную связь о том, что они хотят пользоваться финансовыми инструментами, но не очень хорошо в них разбираются, – рассказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – А окружная пенсионная программа им нравится своей понятностью и простотой. Написал заявление в бухгалтерию на перечисление ежемесячных взносов с зарплаты и все, дальше деньги увеличиваются сами. А видеть это увеличение можно в « Личном кабинете ».

Активнее всего окружной пенсионной программой пользуются учителя Нефтеюганска. 70% из них уже воспользовались этой льготой.