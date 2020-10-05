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На пути к цифровому прорыву

«Россети Тюмень» приняли участие в юбилейной выставке «Сургут. Нефть и Газ»

На пути к цифровому прорыву

«Россети Тюмень» приняли участие в юбилейной выставке «Сургут. Нефть и Газ», прошедшей в экономической столице ХМАО-Югры. Специалисты компании познакомилось с новинками отечественных и зарубежных производителей спецтехники, оборудования и технологий.

Традиционно выставка «Сургут. Нефть и Газ» является важнейшей региональной площадкой для диалога производителей и заказчиков, в число которых наравне с нефтегазодобывающими гигантами входят и «Россети Тюмень». В этом году делегатов компании особенно интересовали передовые решения, отвечающие требованиям концепции цифровой трансформации.

«Очень интересным показалось предложение по оказанию дистанционных услуг предрейсового медицинского осмотра. Это актуально и для нас, и для нефтегазодобывающей отрасли: наши специалисты, в том числе и водители спецтехники, работают в труднодоступных уголках, и такое универсальное цифровое решение может значительно снизить затраты предприятия», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

В рамках закупочных сессий специалисты «Россети Тюмень», выступая в онлайн-режиме, рассказали о системе закупок компании, а представители филиала «Сургутские электрические сети» презентовали возможности производственной базы, которую можно по праву назвать уникальной: здесь есть и железнодорожный путь, и удобный подъезд для автотранспорта, разгрузочный причал, специальная техника для погрузки-выгрузки различных грузов, а также складские различные помещения. Это предложение заинтересовало представителей бизнеса, выходящих со своими поставками в Ханты-Мансийский автономный округ.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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