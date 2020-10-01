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​Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование

Райффайзенбанк начинает выдавать ипотечные кредиты на покупку квартир и апартаментов первичного или вторичного рынка недвижимости

​Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование

Райффайзенбанк начинает выдавать ипотечные кредиты на покупку квартир и апартаментов первичного или вторичного рынка недвижимости, обремененных залогом стороннего банка. Ранее подобная сделка была возможна с условием, что к моменту выдачи кредита продавец погасит обязательства перед своим кредитором и снимет обременение.

«Ипотечное кредитование в нашей стране развивается уже больше 10 лет и квартир, которые находятся в залоге у банков, на рынке становится все больше. Благодаря нашему новому подходу на такие квартиры можно взять ипотеку в нашем банке до снятия обременения. Для продавца это решение удобно тем, что не требуется гасить остаток долга по своей ипотеке. Для покупателя преимущество в удобстве и безопасности сделки, которую контролирует банк. Поэтому теперь если клиент нашел квартиру мечты, а она в ипотеке – это перестает быть проблемой», – объясняет Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Ограничения программы:

- наличие текущей просроченной задолженности продавца

- объект находится в залоге у физического или юридического лица (не банка)

- использование продавцом в качестве первоначального взноса/в счет частичного досрочного погашения ипотечного кредита средств материнского (семейного) капитала

- продажа объекта по доверенности

- застройщик и/или объект не аккредитованы банком (применимо для первичного рынка)

Подробнее об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 99, комментариев: 0
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