Специалисты «Россети Тюмень» стали участниками презентации новых современных мастерских по компетенциям «Промышленные и инженерные технологии» и «Обслуживание транспорта и логистика», открытым в Сургутском политехническом колледже. Мастерские созданы в рамках реализации федерального гранта и отвечают требованиям национального проекта «Образование». Ведущее учреждение среднего профессионального образования ХМАО-Югры приросло десятью специализированными площадками для практической подготовки как студентов, так и взрослого населения по дополнительным профессиональным программам, а также профориентационной работы со школьниками.

Эксперты «Россети Тюмень» отметили, что новые мастерские отвечают самым актуальным требованиям времени, в том числе в части цифровизации бизнес-процессов. Такие направления, как реверсивный инжиниринг и промышленная автоматика, вполне вписываются в общие ориентиры промышленного развития регионов.

«Компания сегодня, как никогда, нуждается в молодых высококвалифицированных специалистах. Мы реализуем ряд проектов в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов, внедряем новые технологии: дополненная реальность, телеуправление, беспилотные летательные аппараты. Есть широкое поле для творческого полета инженерной мысли. Поэтому мы сейчас выходим на тесное взаимодействие с учебными заведениями во всех регионах своего присутствия: Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. На Ямале, в частности, в октябре мы откроем на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа специализированный энергокласс. В Сургуте, экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа, опорной образовательной площадкой для нас является наряду с вузами именно СПК», – отметил начальник департамента управления персоналом и оргпроектирования АО «Россети Тюмень» Павел Юшко.

Представители СПК заявили, что приоритетным критерием оценки векторов развития среднего профессионального образования является соотношение стратегии колледжа с потребностями работодателей.

«Мы готовы перейти к еще более плотному сотрудничеству с «Россети Тюмень» по электроэнергетическим компетенциям. Тем более, что Сургут является одним из центров развития западносибирской энергетики, одним из столпов Тюменской энергосистемы», – предложил директор АУ «Сургутский политехнический колледж» Вадим Шутов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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