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​Райффайзенбанк принимает идеи на конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст»

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявляют о восьмом открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов «Серебряный возраст»

​Райффайзенбанк принимает идеи на конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст»

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявляют о восьмом открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов «Серебряный возраст». К участию приглашаются инициативы местного сообщества, направленные на социализацию и профессиональную адаптацию представителей старшего поколения, снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для проектов, которые запланированы к реализации с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

«Мы рады снова предоставить региональным некоммерческим организациям возможности для развития местных сообществ поддержки пожилых людей. 2020 год показал нам, что сегодня, как никогда, старшему поколению нужна помощь и забота, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — В этом году у конкурса обновился сайт — теперь там можно не только узнать о других социальных проектах и заявить на конкурс свой, но и отслеживать его статус».

Райффайзенбанк проводит конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время экспертное жюри рассмотрело 644 заявки, из которых 229 проектов получили поддержку на общую сумму 22 млн руб.

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса с 1 октября по 17 декабря 2020 года.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 95, комментариев: 0
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