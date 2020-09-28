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​Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети малого бизнеса

Новые партнеры Банка УРАЛСИБ рассказали о себе на встрече

​Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге встречу с представителями партнерской сети малого бизнеса

В Екатеринбургском филиале Банка УРАЛСИБ состоялась встреча руководителей филиала с представителями партнерской сети малого бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области.

В мероприятии приняли участие компании, работающие в сегменте малого и среднего предпринимательства – агенты, кредитные брокеры, финансовые консультанты, ведущие активное сотрудничество с Банком УРАЛСИБ.

Целью встречи было знакомство с новыми партнерами УРАЛСИБА, рассказ о специфике работы с Банком в текущей рыночной ситуации, обновлениях линейки продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса и программы мотивации для агентов Банка.

Специалисты УРАЛСИБА обсудили с гостями новые возможности развития бизнеса с использованием продуктов Банка, цели, планы и интересы обеих сторон.

«В последнее время мы заметно усилили активность работы в агентском канале, улучшили программы мотивации, – отметил Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев. ­– Это дало хорошие результаты – мы расширили сеть агентов и партнеров, которые помогают наращивать клиентскую базу в сегменте МСБ. В будущем мы планируем развивать работу в этом направлении, и я надеюсь, на следующей нашей встрече мы увидим много новых лиц и хорошие результаты».

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВBFitch Ratings, «B» Standard&Poors и «BMoodys Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 102, комментариев: 0
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