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​Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 2 года получили дополнительный инвестиционный доход до 29,11%

Банк УРАЛСИБ произвел выплаты клиентам по полисам инвестиционного страхования

​Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 2 года получили дополнительный инвестиционный доход до 29,11%

В сентябре прошло две даты наблюдения опционов стратегии «Золотодобывающие компании» полиса инвестиционного страхования жизни «Верное решение». В обоих случаях все условия для выплаты были соблюдены.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившие полисы с 7 сентября по 24 сентября 2018 года, получили вторую ежегодную выплату купона. Доходность для клиентов составила от 11,14% до 17,82% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% – по полисам в долларах США.

Клиенты, оформившие полисы ИСЖ в период с 24 сентября по 17 октября 2018 года получили выплаты сразу за два года инвестирования, так как сработал «эффект памяти»: доходность для клиентов составила от 22,39% до 29,11% в рублях и от 8% до 16,2% в долларах США за два года.

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент оформления полиса, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в следующую дату наблюдения

Всегоза 2 года в рамках стратегии «Золотодобывающие компании» дополнительный инвестиционный доход получили 1,8 тысячи клиентов Банка, общая сумма выплат клиентам составила более 154,5 млн рублей и 101,2 тыс. долларов США

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, сочетающий в себе гибкий подход к инвестициям и страхование жизни. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Лидеры рынка», «Валютная гарантия», «Нефть», «Энергогиганты» и «Золотодобывающие компании».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.


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Сегодня в 09:19, просмотров: 58, комментариев: 0
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