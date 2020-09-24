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​Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Быстрополисы Банка УРАЛСИБ можно приобрести со скидкой

​Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запустили акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» – «Благополучная семья» и «Уютный дом».

Акция действует два дня – 24 и 25 сентября 2020 года. Скидка на каждый полис составляет 30%. Стоимость каждого полиса – 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – это готовое страховое решение с возможностью застраховать дом, квартиру или апартаменты с домашним имуществом, а также застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. Программа включает в себя покрытие ущерба от пожара, залива, кражи, вандализма, а также в рамках гражданской ответственности. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 24 и 25 сентября 2020 года.

Страховая программа предлагается партнером Банка – ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г., СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г. . Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 72, комментариев: 0
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