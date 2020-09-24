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​Сбербанк в Югре выдал более 1700 ипотечных кредитов по госпрограмме

Югорчане взяли более 4 миллиардов рублей в ипотеку с господдержкой у Сбербанка

​Сбербанк в Югре выдал более 1700 ипотечных кредитов по госпрограмме

С момента запуска госпрограммы под 6,4% годовых в рамках госпрограммы Сбербанком в Югре было выдано 1 712 ипотечных кредитов на сумму более 4 млрд рублей. Пик продаж пришелся на июль и август, в это время новоселами стали порядка 900 югорчан.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:«Сбербанк создал максимально комфортные условия для покупки недвижимости. Сегодня в ипотеку по льготной ставке можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. Кроме того, при регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п., и льготная ставка снижается до 6,1% годовых. Практически все кредиты первичного рынка жилья в Сургутском и Ханты-Мансийском отделениях Сбербанка оформляются по программе с господдержкой. Югорчане чаще всего выбирают квартиры от застройщика с планировкой 2+. Чаще остальных жилищные займы оформляют для покупки недвижимости в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске».

Напомним, что 22 апреля Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика на DomClick.ru клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн. Также на сайте можно оформить заявку на ипотеку, а специалисты банка сделают все возможное, чтобы защитить финансовые и правовые интересы покупателя: проверят недвижимость, помогут собрать все документы и подготовиться к сделке, проведут безопасные расчеты с продавцом и оформят страховку. Оформить ипотеку по программе господдержки можно онлайн на сайте DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 71, комментариев: 0
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