Нефтеюганский филиал «Россети Тюмень» завершает строительство линии электропередач «Соровская – Кинтус»

Нефтеюганский филиал компании «Россети Тюмень» завершает строительство двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Соровская – Кинтус», которая обеспечит технологическое присоединение объектов нефтяной промышленности к подстанции 110 кВ «Соровская» на одноименном месторождении.

Ввод в эксплуатацию ВЛ «Соровская – Кинтус» повысит надежность энергоснабжения потребителей нефтегазового комплекса ХМАО-Югры путем образования транзита по высоковольтным линиям между подстанциями «Святогор», «Чупальская», «Соровская», «Кинтус» и «Магистральная». Кроме того, включение новой ВЛ 110 кВ увеличит производственный потенциал Нефтеюганских электрических сетей и создаст условия для передачи дополнительных объемов электроэнергии, что покроет перспективный рост потребления крупнейших недропользователей – «РН-Юганскнефтегаз» и «Соровскнефть». Протяженность ВЛ «Соровская – Кинтус» составляет 35 км, установлены все 183 опоры, смонтирован провод и волоконно-оптическая линия связи. В настоящее время специалисты подрядной организации заканчивают техническую рекультивацию трассы линии электропередачи, а также выполняют монтаж постоянных переездов в местах «пересечения» ВЛ «Соровская – Кинтус» с системой магистральных трубопроводов.

Для стабильного энергоснабжения потребителей, которые будут запитаны от новой воздушной линии, на подстанциях «Кинтус» и «Соровская» завершается расширение с установкой основного электротехнического оборудования, систем релейной защиты на современных микропроцессорных устройствах отечественного производства. Все релейное оборудование устанавливается с учетом дальнейшего активного развития Соровского и Чупальского месторождений нефти и ввода новых мощностей.