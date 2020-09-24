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​В 30 микрорайоне Сургута скоро появится новый дом

Приобретение квартиры в следующем доме «Азбука» в Сургуте можно запланировать уже сегодня

​В 30 микрорайоне Сургута скоро появится новый дом

Уже сегодня можно запланировать приобретение квартиры в следующем доме «Азбука».

«Азбука» — это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дом, где предусмотрены квартиры студийного формата. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция — всё это о квартирах в новом жилом доме. Площадь квартир от 40 м². А в эксплуатацию дом будет введен в 1 квартале 2022 года.

Кроме того, проектом благоустройства нового объекта предусмотрена концепция «двор без машин». Это значит, что парковочные места вынесены за пределы придомовой территории. При этом территория двора разбита на функциональные зоны для детей разных возрастов и взрослых: игровые и спортивные площадки, искусственный газон, комфортные беседки для отдыха и приятного общения соседей.

Более подробную информацию о новом проекте вы можете получить по телефону +7 (3462) 55-03-15

Офис продаж: ул. Каролинского 14/1


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Сегодня в 14:07, просмотров: 180, комментариев: 0
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