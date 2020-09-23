Цены на недвижимость в Югре выросли на 2,3 процента

Цены на недвижимость пошли на взлет. В среднем по стране – почти на семь процентов, в Югре – пока на 2,3 процента. Такие выводы аналитический проект Сбербанка «Сбериндекс» делает на основе данных принадлежащего банку сервиса «ДомКлик»

Но специалисты рынка недвижимости не исключают, что это только начало. Наш регион в некоторых вопросах достаточно долго раскачивается, но если уж дело сдвинется с мертвой точки, то этот локомотив не остановить.

Так что стоимость жилья, особенно на рынке новостроек, может подскочить если не до рекордных 45 процентов, как в Астраханской области, то до 15-20 процентов – вполне.

Эта новость хороша для собственников жилья - инвестиции начали себя оправдывать. Но вот потенциальных новоселов порадует вряд ли. Если не принять решение быстро, то исполнение мечты может быть отложено на очень неопределенный срок. Ведь в случае с покупкой недвижимости рост стоимости даже на десять процентов – очень существенная сумма, особенно для молодой семьи. А если квадратный метр подскочит в цене процентов на 15-20?

Разберем на примере. Сегодня однокомнатная квартира площадью 41,3 кв м в ЖК «Северное сияние» стоит всего 2 млн 800 тысяч рублей. Конечно, при условии, если покупать ее у застройщика – Сибпромстроя. Но с учетом тенденций ее стоимость может подскочить и до 3 360 тысяч рублей (20 процентов). Разница – более полумиллиона рублей.

И чем больше площадь квартиры, тем сильнее «разрыв». «Однушка» в 52,2 кв метра, которую застройщик реализует сегодня за 3,4 млн рублей, может подорожать уже почти на 700 тысяч – до 4,1 млн р.

Два вида однокомнатных квартир именно в «Северном Сиянии» и именно от Сибпромстроя мы взяли в качестве примера для расчета по целому ряду причин.

1 На данный момент в этом жилом комплексе в наличии остались только они. Да и то очень немного. На субботу, 19 сентября, незабронированными оставались всего 19 штук, среди которых, впрочем, пока есть одна «двушка» (71,3 кв м, стоимость 4,7 млн рублей).

2 Однокомнатные квартиры именно в «Северном сиянии» - пожалуй, самый лучший вариант стартового жилья для молодой сургутской семьи. И по стоимости самой недвижимости, и по затратам на ЖКУ – самым низким в городе, и по планировке (она в домах Сибпромстроя достаточно продуманная). И по инфраструктуре – дворов, микрорайона, да и всей западной части Сургута. Именно здесь сегодня по большей части идет строительство школ (в том числе – и на территории ЖК) и детских садов. На территории «Северного сияния», который начал сдаваться в эксплуатацию еще в 2018 году и сегодня уже полностью достроен современнейший крупный детский сад с плавательным бассейном функционирует с прошлого года.

3 Сибпромстрой продает квартиры только в готовых домах. То есть, никаких рисков с переносами сроков и тем более – перспективой стать обманутым дольщиком: ситуация, в которую год назад попали сотни сургутских семей, и которая не для всех разрешилась до сих пор. И не факт, что разрешится. По конечной стоимости жилья тоже далеко не все ясно: из-за смены застройщиков по ряду проблемных домов изменилась и стоимость.

4 Качество жилья значительно превосходит стоимость. Мы уже написали выше, что предложения от Сибпромстроя на рынке новостроек Сургута по цене самые приятные для покупателей. Стоимость «однушки» в 41 кв м в монолитно-каркасном исполнении от других застройщиков начинается уже от 4,3 млн рублей (от СПС – 2,8 млн). При этом преимущество монолита, по технологии которого возводят дома в Сургуте большинство строительных компаний, перед технологией крупнопанельного домостроения, которую использует Сибпромстрой, неоднозначно. Даже в плане звукоизоляции. Когда дом построен из железобетонных плит, дыр в стенах в соседние квартиры можно не опасаться. А вот при монолитно-каркасной технологии такие неприятности, увы, не редкость. Причем невооруженным взглядом производственный брак в стенах, сложенных из газоблоков, заметить невозможно: стены оштукатурены на «предчистовую».

5 Быстрое оформление, чистовая отделка и переезд – обустроить однокомнтаную квартиру в домах Сибпромстроя можно в среднем за месяц. Кстати, если купить квартиру в «Северном сиянии», то неудобств из-за отделочных работ у соседей можно уже не опасаться: практически все они уже завершены.

Полезный совет новоселам: начнете обустройство – сделайте приятный бонус соседям. Хотя бы в виде записки с извинением за временные неудобства. А лучше – в виде печенек. Заодно и познакомитесь.



И не забудьте сказать спасибо маме и папе, вне зависимости от того – купили они вашей семье квартиру целиком, помогли с первоначальным взносом или просто похвалили за крупную и очень важную самостоятельную покупку, пусть и в ипотеку.

Кстати, некоторые банки, чтобы поддержать спрос на жилищные кредиты в период пандемии, сейчас внедрили льготные условия. Очевидно, что эти предложения не будут вечными. Так что доводов не затягивать с решением о покупке собственного жилья у вас теперь целых два: успеть, пока квадратный метр и кредит не подорожали.