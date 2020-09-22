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​Сбербанк в Нижневартовске профинансирует строительство общеобразовательной школы

Нижневартовскую школу построят за счет Сбербанка

​Сбербанк в Нижневартовске профинансирует строительство общеобразовательной школы

Сбербанк совместно c ООО «Социальная инфраструктура» и администрацией города Нижневартовска заключили прямое соглашение по строительству общеобразовательной школы в 25 квартале г. Нижневартовска. Данное соглашение - один из ключевых этапов для начала финансирования банком проекта. Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения запланирован на февраль 2022 года. Школа рассчитана на 1125 учащихся. Общий бюджет финансирования составляет более 1,5 млрд рублей. Первый транш на сумму 40 млн рублей был выдан банком в конце августа 2020 года.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:«Югра стала первым регионом, в котором механизм концессий был выбран в качестве основного для решения задачи по созданию новых ученических мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Этот инструмент позволяет стандартизировать и унифицировать подходы к управлению рисками, объемам обязательств, принимаемых на себя сторонами соглашения, перечню особых обстоятельств, приемлемых как для сторон концессионного соглашения, так и для банка».

Василий Тихонов, глава Нижневартовска: «Благодарен нашим партнерам за возможность построить в Нижневартовске такой важный и нужный объект. Трехстороннее соглашение позволяет всем сторонам быть уверенными в успешной реализации проекта за счет исполнения взаимных обязательств».

Сергей Благородов, генеральный директор ООО «Социальная инфраструктура»: «Это первое концессионное соглашение по созданию школы в Нижневартовске, а первым, как известно, всегда нелегко. Но у нас надежные партнеры: генеральным подрядчиком в данном проекте выступает «Автобан», который построил на территории Югры не один социальный объект, Сбербанк, администрация города. Совместными силами мы реализуем данный проект, а у жителей Нижневартовска появится замечательная школа».

Алексей Андреев, генеральный директор АО «ДСК «Автобан»: «Наша общая главная цель – обеспечить школьников города современными, комфортными условиями и двигаться к переводу всех обучающихся на односменный режим. При этом необходимо постоянно совершенствовать механизмы достижения этой цели».

Строительство школы осуществляется в рамках рекомендуемой формы концессионного соглашения, которая была разработана при участии Сбербанка и Фонда развития Югры на базе федерального закона №115 «О концессионных соглашениях». На сегодняшний день в рамках концессионных соглашений в Ханты-Мансийском автономном округе ведется создание 12 общеобразовательных учреждений, всего до 2024 года включительно в регионе будет построено 19 школ.


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22 сентября в 17:42, просмотров: 315, комментариев: 0
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