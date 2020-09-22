Специалисты «Россети Тюмень» провели совместную тренировку с МЧС

Специалисты когалымского филиала «Россети Тюмень» успешно провели тренировку по взаимодействию с территориальными подразделениями МЧС при ликвидации пожара на энергообъектах.

По легенде на подстанции 110/35/10 кВ «Южная» из-за повреждения электротехнического оборудования в условиях низких температур произошел выброс и возгорание трансформаторного масла, в результате чего было нарушено электроснабжение потребителей. Обесточенными оказались и социальные объекты Когалыма.

Оперативный персонал подстанции, обнаружив возгорание, действуя строго по инструкции, вызвал пожарных, передал оперативную информацию диспетчеру, оповестил работников блока безопасности, руководителей района подстанций и филиала. К месту условного пожара было направлено два отделения близлежащей пожарной части. Еще до их прибытия энергетики когалымской группы подстанций отключили напряжение электрооборудования, подготовили переносные заземления для спасательной спецтехники и стволов пожаротушения, а также необходимые средства защиты для пожарных. Получив допуск, специалисты МЧС оперативно ликвидировали условное возгорание.

«Главная задача тренировок на объектах электросетевого хозяйства – отработка действий при возникновении нештатной ситуации, чтобы каждый работник при возникновении чрезвычайной ситуации без промедления приступил к ликвидации пожара, действовал грамотно и уверенно. В тушении энергообъектов есть своя специфика, поэтому такие совместные учения полезны не только для энергетиков, но и для специалистов МЧС», – подвел итоги тренировки директор филиала «Когалымские электрические сети» Рашид Имакаев.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два переключательных пункта, два секционирующих пункта 110 кВ установленной мощностью 2417 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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