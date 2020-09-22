Страхование от несчастных случаев – пожалуй, самый распространённый вид личного страхования. Неважно, где человек работает, как часто путешествует, каким рискам подвергается, вероятность получения травмы есть всегда, такое может случится с каждым.

Несчастный случай – это внезапное кратковременное непредвиденное событие, которое может привести к негативным последствиям: потере здоровья, трудоспособности, и в результате лишить человека доходов и создать непредвиденные расходы. В таких ситуациях незаменимым и надёжным помощником становится страховка от несчастного случая, которая позволяет пострадавшему или его родственникам получить финансовую поддержку.

Существует добровольное и обязательное страхование от несчастных случаев.

Обязательное страхование осуществляется в силу закона для определённой категории граждан, чья профессиональная деятельность связана с повышенным риском несчастного случая при исполнении служебных обязанностей. Такие договоры заключает работодатель в отношении своих работников, и страховая защита действует только во время нахождения на рабочем месте.

Заключать договор добровольного страхования или нет – каждый решает самостоятельно в зависимости от рисков, опасности и собственных убеждений. Но если вы или ваши близкие занимаетесь любительскими видами спорта, любите активный отдых, экстремальные развлечения, подвергаетесь повышенным рискам или много ездите на автомобиле и часто совершаете перелёты, страховка нужна вам обязательно.

В компании «Вита-страхование» есть различные программы страхования от несчастных случаев. Одна из их – «Амулет». Программа позволяет застраховать всю семью или группу людей от несчастных случаев, оплатив только 1 % от страховой суммы, которую вы выбираете на каждого застрахованного: 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 или 250 000 рублей. Действие полиса распространяется на территорию всего мира 24 часа в сутки, в течение одного года. Такой полис можно представлять в спортивные школы и секции для допуска к тренировкам и соревнованиям, в детские оздоровительные лагеря, а также для занятий в различных кружках. Защита по полису включает в себя выплаты по травмам, полученным на производстве и в быту.

Позаботьтесь о себе и о своих близких – оформите страховой полис по программе «Амулет». Это удобный вариант страховой защиты от несчастного случая всей семьи или группы до шести человек, включая детей.

Подробнее с условиями страхования от несчастных случаев можно ознакомиться на сайте vitains.ru или получить личную консультацию специалиста в будние дни с 08.30 до 17.00 по телефону 8 (3462) 36-00-30.

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