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​Дайте две: Райффайзенбанк выяснил, зачем россияне берут несколько ипотек

Более половины россиян хотели бы взять вторую ипотеку

​Дайте две: Райффайзенбанк выяснил, зачем россияне берут несколько ипотек

Больше половины россиян, у которых уже есть ипотека, хотели бы взять ещё одну, и главным образом для того, чтобы увеличить жилплощадь, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более четырёх тысяч жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей.

У 18% опрошенных было несколько ипотек: 16% брали её дважды и 2% — трижды. Среди всех регионов подобное решение квартирного вопроса наиболее популярно в Екатеринбурге (22%), Москве и Новосибирске (по 17% в каждом городе).

При этом 54% россиян, у которые уже есть ипотека, хотели бы взять ещё одну. 27% также не исключают для себя этот вариант решения квартирного вопроса.

Среди тех, у кого больше одной ипотеки, треть респондентов решили взять следующую в то время, когда ещё выплачивали предыдущую. 26% — спустя два-три года после закрытия первого займа, 22% — спустя год.

Главная причина для второй и последующей ипотеки — желание купить жильё побольше. Её обозначали 54% опрошенных. 19% приобретали недвижимость для детей, а 9% — для сдачи в аренду. Практически все опрошенные вторую ипотеку брали для покупки квартиры. 4% приобретали апартаменты. И столько же — коттедж или дом.

23% брали первую ипотеку на 15 лет, 22% — на 10 лет и 18% — на 20 лет. При этом больше половины респондентов рассчитались с займом раньше времени: у 29% ушло на это от 2 до 4 лет, у 20% — 5 лет и у 12% — 7 лет.

При этом 79% не рефинансировали свою прошлую ипотеку. Главным образом (55%) потому, что считали это невыгодным решением. 17% просто не знали о такой услуге. А 15% не хотели менять банк. Среди иных причин (8%) указывали также нежелание «заморачиваться» с документами и заново заказывать оценку недвижимости.

Главной стратегией выплаты первой ипотеки у большинства опрошенных было досрочное погашение. Треть из них уменьшали сумму выплат, а четверть — срок. Только 11% не делали досрочного погашения. И только потому, что не было финансовой возможности.


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Сегодня в 09:13, просмотров: 253, комментариев: 0
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