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​Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших автокредитных банков в первом полугодии 2020 года

За первое полугодие 2020 года Банк УРАЛСИБ выдал более 6,7 тысячи автокредитов

​Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших автокредитных банков в первом полугодии 2020 года

Банк УРАЛСИБ по итогам первого полугодия 2020 года вошел в Топ‑10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Всего за первое полугодие Банк выдал более 6,7 тыс автокредитов на общую сумму 5,85 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие Банка в государственных программах поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8‑800‑250‑57‑57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 15:26, просмотров: 48, комментариев: 0
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