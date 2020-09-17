На въездных южных воротах ЯНАО стал доступен 4G-интернет от МегаФона

Карамовский пост стал комфортнее для автопутешественников.

Его принято считать въездными южными воротами Ямала на трассе Сургут-Салехард. Ежедневно этот участок дороги проезжают более 1 000 большегрузных машин. Для отдыха, ночлега, питания в месяц на посту останавливается более 4 000 единиц транспорта. Теперь водители смогут выйти на связь с родными или воспользоваться цифровыми сервисами, поскольку в районе поста появился 4G интернет МегаФона.

Через Карамовку идет дорога из Югры на Ямал и обратно. В зимнее время года водители грузового и технологического транспорта здесь могут переждать непогоду, получить помощь, согреться.

Напомним, еще год назад губернатор ЯНАО, Дмитрий Артюхов во время рабочей автомобильной поездки по округу обозначил, что пост ГИБДД Карамовский является стратегически важной развязкой, где должно быть комфортно водителям и сотрудникам ГИБДД. За год объект инфраструктуры был модернизирован. Сейчас работает весовой контроль, автозаправка, организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД, медпомощь, появились услуги связи.

«На Карамовском посту наш интернет ждали нефтяники, частные предприниматели и, конечно, сами водители. В рамках летней строительной кампании мы запустили LTE на этой ключевой для региона развязке. Скорости сейчас достигают 30 Мбит/с, и это только средние значения. Они позволяют с комфортом совершать видеозвонки, использовать услуги и сервисы для бизнеса, смотреть фильмы, сериалы», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.