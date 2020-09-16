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Югорский бизнес получил около 4 млрд рублей льготных кредитов на заработную плату под 2% годовых

В рамках программы госкредитования Сбербанк выдал более 1700 кредитов предпринимателям

Югорский бизнес получил около 4 млрд рублей льготных кредитов на заработную плату под 2% годовых

За три месяца действия государственной программы кредитования на заработную плату под 2% годовых Сбербанком в Югре выдано более 1700 кредитов предпринимателям и юридическим лицам с общим лимитом около 4 млрд рублей.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка: «С начала официального старта программы, с июня 2020 года, Сбербанк одним из первых начал оказывать поддержку своим корпоративным клиентам в рамках собственных и государственных программ. Основное преимущество программы на заработную плату под 2% годовых – ее доступность для всех сегментов – от микробизнеса до крупнейших компаний из списка пострадавших отраслей согласно Постановления Правительства Российской Федерации. Кроме того, если компания сохранит занятость сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы, то вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне 80%, государство субсидирует половину кредита».

Подать заявку на кредит можно через интернет-банкинг «Сбербанк Бизнес Онлайн». В том случае, если представители бизнеса не являются клиентами Сбербанка, они могут открыть бесплатный расчётный счёт дистанционно на официальном сайте www.sberbank.ru и получить доступ к личному кабинету «Сбербанк Бизнес Онлайн» для оформления заявки на кредит. Также бизнес может открыть расчетный счёт через официальных партнеров Сбербанка. Максимальный срок кредита - до марта 2021 года. Программа по льготному кредитованию на заработную плату под 2% запущена до 1 ноября 2020 года..


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Сегодня в 17:22, просмотров: 56, комментариев: 0
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