16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9278   EUR  88,8644  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира

Теперь клиенты ВТБ могут совершать онлайн-переводы на карты Visa в разных странах

​ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира

Пользователи ВТБ Онлайн получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5 % от суммы перевода.

Теперь клиенты ВТБ могут совершать онлайн-переводы на карты Visa в 64 страны, в том числе в государства Евросоюза, СНГ и Юго-Восточной Азии. Переводы на карты Mastercard доступны для 103 стран. Максимальная сумма одного перевода составляет 100 000 рублей.

Чтобы перевести деньги на иностранную карту в мобильном приложении ВТБ Онлайн, нужно выбрать в нижнем меню вкладку «Платежи», открыть раздел «В другие страны» и выбрать перевод «С карты на карту». В интернет-банке эту операцию можно найти в верхнем меню во вкладке «Переводы».

С момента запуска сервиса международных переводов с карты на карту на 20 стран клиенты совершили более 10 тыс. операций, объем переведенных средств превысил 135 млн рублей. Наибольшее число переводов пользователи ВТБ Онлайн совершили в Казахстан, Беларусь и Грузию.

«Этой весной ВТБ запустил сервис переводов по миру с карты на карту — тогда пользователи получили возможность отправлять деньги в 20 стран мира. Сегодня мы увеличили их количество, теперь переводы доступны более чем в 100 стран. Важно, что средства будут зачисляться на счет мгновенно. Мы планируем и дальше развивать этот сервис и расширять число доступных для переводов стран», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ давно и планомерно работает над развитием сервисов переводов, расширение их географии – это важный этап как для банка, так и для его клиентов. ВТБ продолжит внедрять актуальные эквайринговые технологии, увеличивая возможности переводов между людьми, а значит делая их ближе друг к другу», — добавил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:13, просмотров: 36, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Открытие океанариума в Когалыме откладывается 1549
  2. Одну из улиц в Нижневартовске перекроют на четыре дня из-за ремонта дороги 1271
  3. ​Что вы прицепились к рождаемости? 1193
  4. В Сургуте появилось два новых спортивных объекта 1152
  5. ​Не столько нефть, сколько люди – с какими планами и приоритетами Наталья Комарова вступила в третий губернаторский срок 1020
  6. Оппозиционер Алексей Навальный впервые вышел в сеть 1007
  7. ​Правительство Тюменской области продолжает работу над созданием в регионе нефтепромышленного кластера 948
  8. ​В Ялуторовском районе завершается строительство детской школы искусств 944
  9. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 593
  10. ​Актировки как явление давно пора отменять и заменять их продолжением учебы в онлайне 591
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 635683
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 266528
  3. ​Кто такой Зятек? 54776
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51635
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 29849
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29272
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22717
  8. Слишком много истории?.. 20835
  9. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19200
  10. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 16533
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 635683
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 266528
  3. ​Кто такой Зятек? 54776
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 51635
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 31054
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 29849
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29272
  8. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22948
  9. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 22717
  10. Слишком много истории?.. 20835

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика