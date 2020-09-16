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В ​Нижневартовске МТС в два раза увеличила покрытие гигабитного интернета

Новый этап модернизации сетей фиксированной связи завершила в Нижневартовске МТС

В ​Нижневартовске МТС в два раза увеличила покрытие гигабитного интернета

МТС завершила новый этап модернизации сетей фиксированной связи в Нижневартовске. За период с июля по сентябрь территория, на которой стал доступен гигабитный интернет в городе, увеличилась вдвое, сообщает пресс-служба компании в ХМАО.

Сверхскоростной интернет до 1 Гбит/с теперь стал доступен жителям еще 11 тысяч квартир в Нижневартовске. Новое покрытие организовали в многоквартирных домах на улицах Мира, Чапаева, Нефтяников, Дружбы Народов, а также Спортивной и Ханты-Мансийской. В целом по городу сверхскоростные сети домашнего интернета охватывают уже более 22 тысяч домохозяйств. Модернизация будет продолжена до конца 2021 года.

Апгрейд сетей позволит жителям Нижневартовска пользоваться домашним интернетом на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Мощность сети после модернизации позволяет не только увеличить скорость скачивания тяжелого контента, но и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в пиковые нагрузки на сеть.

Как сообщил директор МТС в ХМАО Константин Зимин, компания планирует к 2021 году перевести большую часть мощностей в Нижневартовске под гигабитные скорости. При этом гигабитный интернет будет доступен по такой же цене, как и прежний домашний интернет на 100 Мбит/с. Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить такую возможность можно на сайте МТС в ХМАО.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 56, комментариев: 0
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