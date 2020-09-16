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​Стартовала регистрация на онлайн-форум «Финансовая грамотность»

Югорчан приглашают принять участие в онлайн-форуме, посвященном финансовой грамотности

​Стартовала регистрация на онлайн-форум «Финансовая грамотность»

Онлайн-форум «Финансовая грамотность» поможет югорчанину из любой точки региона получить равный доступ к финансовым знаниям и предоставит возможность живого общения с профессионалами финансового федерального и мирового рынка. Форум собрал самую актуальную информацию и ведущих экспертов делового мира, которые готовы поделиться опытом и знаниями 30 сентября.

На форуме будут работать одновременно три площадки. На главной сцене выступят ведущие федеральные эксперты, а также представители органов власти. Один из приглашённых – успешный бизнесмен Илья Пантелеймонов расскажет, как заставить время и деньги работать на себя и для чего управлять личными финансами. Сам спикер является президентом Logic Planning Group Ru, и на протяжении нескольких лет консультирует ТОП-менеджеров и собственников бизнеса. У участников форума будет возможность пообщаться с основателем рекламного агентства YDigital обладателем золота и серебра Tagline, автором самых масштабных механик геймификации в РФ на платформе ВК Виталием Крюковым и многими другими представителями финансового мира.

На главной площадке также пройдут панельные дискуссии, которые будут вести руководители крупных международных компаний, специалисты в области макроэкономических исследований, банкиры и учёные. Тема дискуссий коснётся самых проблемных вопросов сегодняшнего дня, а именно: как создавать и управлять сбережениями в эпоху периодически повторяющихся кризисов; цифровое настоящее и будущее; какова роль финансовой грамотности в современной жизни.

Для югорских предпринимателей организаторы форума создали отдельную площадку. На ней представители делового сообщества с федеральными коллегами затронут темы построения финансовой модели, роли бизнес-плана в привлечении финансирования и как использовать отчётность для построения аналитики финансовых аспектов.

На площадке для новичков спикеры научат формировать принцип ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. Участники узнают, как взаимодействовать с финансовыми организациями и какие сервисы наиболее эффективны для управления личными средствами. Полученные знания участники площадки смогут закрепить на онлайн-викторине «Финансист».

Форум организован Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Правительством автономного округа.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации https://synergy.online/lp/finance/#about


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Сегодня в 12:35, просмотров: 31, комментариев: 0
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