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​ВТБ: летом жители УрФО вдвое сократили покупки за рубежом

Жители УрФО потратили на зарубежные покупки 200 миллионов рублей

​ВТБ: летом жители УрФО вдвое сократили покупки за рубежом

Летом 2020 года клиенты ВТБ из Уральского федерального округа совершили за рубежом порядка 170 тысяч покупок на сумму свыше 200 млн рублей, что в 2 раза меньше по количеству операций, чем год назад. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

Объем расходов уральских туристов в большинстве популярных стран в июне-июле нынешнего года не превышал 10-15% от показателей 2019 года. В августе оборот по ряду направлений заметно вырос и восстановился до 33% от прошлогоднего в Турции, которая раньше других стран открыла свои границы для россиян, а также в Испании, Великобритании и Израиле; до 50% – в США. Общая сумма трат уральцев за рубежом в августе выросла почти вдвое по сравнению с июнем и достигла 93 млн рублей (в июне она составляла 50 млн, в июле – 61 млн).

Топ-10 стран, где уральцы больше всего потратились этим летом, возглавили Испания, Беларусь и Турция. По сравнению с прошлым годом заметно снизилась популярность Италии. Жители УрФО заметно чаще среднего россиянина ездили в Нидерланды и Швейцарию и реже – во Францию и Финляндию.

Топ-10 стран по объему транзакций (среди клиентов ВТБ в УрФО), лето 2020

Страна Сумма транзакций
Испания 28 млн руб.
Беларусь 28 млн руб.
Турция 27 млн руб.
США 13 млн руб.
Италия 12 млн руб.
Кипр 9 млн руб.
Нидерланды 8 млн руб.
Великобритания 8 млн руб.
Германия 6 млн руб.
Швейцария 5 млн руб.

В целом по России ВТБ фиксирует схожие тенденции. Всего летом 2020 года клиенты ВТБ совершили за рубежом свыше 3 млн транзакций, на 54% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном (ранее ВТБ сообщал о росте внутреннего туризма в 1,5 раза во второй половине лета). Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило 1 млн и сократилось на 72%. Самыми популярными направлениями у россиян в этом году стали Турция, Испания и Италия.

Всего летом владельцы карт ВТБ потратили за границей 5,7 млрд руб., что на 77% ниже, чем в июне-августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 млрд руб. (снижение на 79%), а количество транзакций сократилось на 72%.

Турция продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ в стране вырос в 164 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в тех странах, которые пока не открыли границы для россиян: в 2,9 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. На две трети выросли траты в Испании, на 55% - в Германии. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+119%).

Наименее значительно снизились затраты россиян за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 72% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 94% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 93% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 92% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 12% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах (объем трат – 16% от прошлогоднего) и обновить гардероб (17%).

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 94, комментариев: 0
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