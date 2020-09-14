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Югорчане открывают детям мир финансов с помощью СберKids

​Мобильное приложение для детей СберKids представил Сбербанк

Югорчане открывают детям мир финансов с помощью СберKids

Жителям Югры доступно специальное мобильное приложение СберKids. С его помощью дети от 6 до 13 лет смогут расплачиваться своим телефоном в магазинах, школьных столовых, общественном транспорте, а также получать деньги от родителей, делать накопления и участвовать в бонусных программах Сбербанка.Оформить бесплатную виртуальную карту СберKids родитель может за несколько кликов в приложении Сбербанк Онлайн, выбрав СберKids в каталоге дебетовых карт. Чтобы начать пользоваться картой полноценно, необходимо скачать на мобильный телефон ребенка, который поддерживает опцию NFC, бесплатное приложение СберKids из Apple Store/Play Market.

Ольга Ющенко, заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка:«Умение правильно распоряжаться деньгами – важный шаг в воспитании подрастающего поколения. Финансовой грамотности обучать своего ребенка необходимо с юного возраста. Специальное приложение для родителей младших школьников СберKids позволяет не только обучить детей финансовой грамотности, но и дает полный контроль за тратами своего ребенка мамам и папам. В приложении есть ограничения для детей, в частности, максимальная сумма одной расходной операции, либо операции пополнения не должна превышать 15 тысяч рублей, максимальный ежемесячный оборот по карте составляет 40 тысяч рублей. Также ребенок не сможет переводить деньги другим людям, снимать наличные и совершать покупки в иностранных магазинах».

Максим Синицин, директор управления «Безналичные решения» Сургутского отделения Сбербанка: «Преимуществ использования бесконтактной оплаты - масса. Одно из главных - это гигиеничность, так как при передаче купюры другому человеку из рук в руки существует риск заражения вирусными заболеваниями. При оплате картой со смартфона эта угроза здоровью ребенка полностью исключается. Кроме того, безналичный способ существенно экономит время: нет необходимости отсчитывать нужное количество монет для оплаты проезда в транспорте или обеда в школе».


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Сегодня в 17:00, просмотров: 115, комментариев: 0
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