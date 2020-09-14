Глава Сибпромстроя Николай Сторожук озвучил производственные планы 2020 года

374 тысячи квадратных метров жилья на территории Югры и Подмосковья планирует ввести Сибпромстрой в 2020 году. Большая часть — в Югре: 214 тысяч. Почти в три раза больше, чем год назад, впервые оказавшийся провальным для застройщика. Только по Сургуту в 2019-м вместо запланированных 83 тысяч квадратных метров компании удалось ввести всего лишь 13 тысяч — 15,5 процента от плана.

«В этом году мы нарастили объемы строительства, и нарастили хорошо. В Сургуте в этом году мы планируем ввести 88 тысяч квадратных метров жилья. Строим в Сургутском районе и Нефтеюганске: в этом городе мы в текущем году планируем ввести 54 тысячи квадратных метров. В Пыть-Яхе — 12 тысяч квадратных метров, — озвучил производственные планы соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук.

Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией коронавируса, в одном только Сургутском районе застройщик уже ввел 16 тысяч квадратных метров жилья. И 33 тысячи квадратных метров жилья в Ханты-Мансийске — жилой комплекс «Ладья» сдан в эксплуатацию.

«То есть, на территории Югры мы в этом году планируем ввести минимум 214 тысяч квадратных метров жилья. Возможно, получится больше, — резюмировал Николай Сторожук. — Это будет наш рекорд по объемам ввода на территории округа».

Повторить этот рекорд в следующие годы может быть затруднительно. Причина — нехватка участков под жилищное строительство на большинстве территорий региона.

«В Пыть-Яхе можно построить около 20 тысяч квадратных метров, в Нефтеюганске — тысяч 60-70. Нас пригласили работать в Ханты-Мансийске: сформировано два земельных участка, на которых мы планируем начать строительство уже в этом году. Участвуем в аукционах, объявленных администрацией Когалыма, планируем строительство в пос. Федоровский Сургутского района. Там же — в пос. Белый Яр, в микрорайоне «Гидронамыв» планируем ввести порядка двухсот тысяч квадратных метров жилья», — перечислил застройщик.

Но вот рабочие перспективы на территории родного для компании Сургута продолжают оставаться туманными. «Что это было, шеф?» Адекватных предложений под застройку администрация не формирует уже четыре года. А если они и случаются, то дополнительные условия заставляют застройщиков задумчиво остаться в стороне.

«По земельному участку Пойма-1 абсолютно все лукаво. Победитель аукциона должен построить всю социальную инфраструктуру и безвозмездно передать городу. Нигде на территории нашего округа это не делается, соответственно, ни у одного застройщика к этим земельным участкам интереса не было, — привел пример Николай Сторожук. — Заканчивается четвертый год, как на аукционах не выставляются земельные участки. Соответственно, мы вынуждены не в городе строить, а уходить в другие муниципальные образования, где строить гораздо более комфортнее, чем в нашем родном городе».

На сегодняшний день в Сургуте компания завершила строительство 25-этажного дома на Югорском тракте. Здание уже стало городской достопримечательностью, в Сургуте его даже прозвали «дом-открытка»: он оборудован интерактивным медиа-фасадом. Подобные проекты ранее можно было увидеть, пожалуй, только за рубежом: Dexia Tower в Брюсселе и Empire State Building в Нью-Йорке. Интерактивная иллюминация есть и в Москве, но сургутская интерактивная подсветка на сегодняшний день не имеет аналогов в регионе. Кроме сложной анимации, проект способен показывать и общественно-полезную информацию, например температуру воздуха.

Также в этом году в восточной части города появится новое жилье в поселке «Голдфиш». Есть подвижки и в вопросе строительства долгожданных четырехэтажек в микрорайоне № 36 возле Грибоедовской развязки. А далее Сибпромстрой планирует начать осваивать свой неприкосновенный запас: территорию микрорайона «Марьина гора» емкостью более 350 тысяч квадратных метров жилья. Что будет дальше — вопрос открытый.