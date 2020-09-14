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​Онлайн-курс «Как привлечь инвестиции» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинарах

​Онлайн-курс «Как привлечь инвестиции» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинарах онлайн-курса «Как привлечь инвестиции», который пройдет с 28 по 30 сентября. Участие в курсе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель –эксперт по переговорам Евгения Озябло.

В ходе вебинаров мы рассмотрим процесс привлечения инвестиций от понимания “зачем это нужно” – до общения с инвестором и заключения договора. По их завершении у вас появится структурное понимание процесса привлечения инвестиций, и сразу после курса – вы будете готовы работать с инвесторами по привлечению финансирования в свой проект

Программа курса включает 3 онлайн-урока:

  • Что нужно знать о инвесторе
  • Поиск инвестора и переговоры с ним
  • Пакет документов для инвестора

Онлайн-курс представляет собой прямой эфир в формате вебинар с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Уроки будут проходить 28, 29, и 30 сентября в 12:00 по мск времени. Ссылки на трансляции будут направляться в день мероприятия на e-mail.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 32, комментариев: 0
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