В Югре стартовал проект «Социальные инвестиции» для бизнесменов

В автономном округе стартует проект по привлечению ресурсов в действующий бизнес «Социальные инвестиции».
Инвестиционная площадка позволит участникам:
- -посмотреть на свой проект со стороны инвестора;
- -найти узкие места и скрытые возможности бизнеса;
- -упаковать свой проект под критерии инвестирования;
- -презентовать и заявить о своём проекте перед инвесторами;
- -получить совет от инвесторов;
- -привлечь инвестиции;
- -усовершенствовать и масштабировать свой бизнес
- -найти партнёров по бизнесу и единомышленников.
Проект включает в себя образовательный блок в режиме онлайн, работу участников с экспертами, а также индивидуальную экспертизу проектов. Финалом проекта станет защита проектов перед потенциальными инвесторами и профессиональными экспертами.
Заявки принимаются до 30 октября на бизнесюгры.рф по ссылке: https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/proekt-po-razvitiyu-rynka-chastnykh-sotsialnykh-investitsiy-sotsialnye-investitsii--04532280-1591696067/
Напомним, площадка действует с 2016 года, благодаря ей социальные предприниматели смогли привлечь в свои проекты более 120 млн рублей.
«Социальные инвестиции» — это пилотный проект Фонда поддержки предпринимательства Югры и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» (г. Москва). Реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Подробнее можно узнать в Центре инноваций социальной сферы по телефону: 8 (3467) 333-896.