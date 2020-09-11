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​Найти инвестора помогут социальным предпринимателям Югры

В Югре стартовал проект «Социальные инвестиции» для бизнесменов

​Найти инвестора помогут социальным предпринимателям Югры

В автономном округе стартует проект по привлечению ресурсов в действующий бизнес «Социальные инвестиции».

Инвестиционная площадка позволит участникам:

  • -посмотреть на свой проект со стороны инвестора;
  • -найти узкие места и скрытые возможности бизнеса;
  • -упаковать свой проект под критерии инвестирования;
  • -презентовать и заявить о своём проекте перед инвесторами;
  • -получить совет от инвесторов;
  • -привлечь инвестиции;
  • -усовершенствовать и масштабировать свой бизнес
  • -найти партнёров по бизнесу и единомышленников.

Проект включает в себя образовательный блок в режиме онлайн, работу участников с экспертами, а также индивидуальную экспертизу проектов. Финалом проекта станет защита проектов перед потенциальными инвесторами и профессиональными экспертами.

Заявки принимаются до 30 октября на бизнесюгры.рф по ссылке: https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/proekt-po-razvitiyu-rynka-chastnykh-sotsialnykh-investitsiy-sotsialnye-investitsii--04532280-1591696067/

Напомним, площадка действует с 2016 года, благодаря ей социальные предприниматели смогли привлечь в свои проекты более 120 млн рублей.

«Социальные инвестиции» — это пилотный проект Фонда поддержки предпринимательства Югры и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» (г. Москва). Реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробнее можно узнать в Центре инноваций социальной сферы по телефону: 8 (3467) 333-896.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 166, комментариев: 0
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