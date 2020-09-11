Предпринимателей Югры приглашают на единую Цифровую систему для предпринимателей

Югорский бизнес приглашают на единую Цифровую систему для предпринимателей – единую точку входа для дистанционного получения предпринимателями различных услуг и мер поддержки по всей Российской Федерации.
На единой платформе Минэкономразвития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес» собрали все услуги и сервисы, которые будут полезны бизнесу. Это информация о новых льготах и мерах поддержки для организаций и предпринимателей, пострадавших от пандемии, и удобных сервисах для дистанционной работы в условиях карантина.
Все услуги Фонда поддержки предпринимательства Югры также станут доступны на едином сервисе. Таким образом, портал «Мой бизнес» станет полноценной экосистемой для бизнеса в формате «один клик».
Уже сейчас можно подключиться к «Цифровой платформе предпринимателя» и создать собственный личный кабинет. Для этого можно зарегистрироваться по адресу электронной почты или войти с использованием учетной записи на портале госуслуг.
Какие возможности будут представлены на Цифровой платформе:
– знакомство с данными о закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также подача заявки на участие в этих закупках;
– получение услуги льготного кредитования с государственным участием, банковские гарантии и поручительства, микрозаймы, льготный лизинг, предоставление субсидий и грантов;
– участие в образовательных программах или курсах повышения квалификации, а также семинарах, тренингах, тимбилдингах и форумах;
- оформление и получение электронной подписи, которая дает возможность обращаться за поддержкой, заказывать услуги и подписывать документы дистанционно;
– решение вопросов передачи земельных участков в аренду,
аренды помещений, оборудования, машин, механизмов и установок, а также передачи
имущества во владение
– поддержка инноваций и промышленного производства;
– пользование юридическими, бухгалтерскими и логистическими сервисами.
Важно отметить, что цифровая платформа работает в тестовом режиме. Запуск полноценной рабочей версии цифровой платформы запланирован до конца 2021 г.
Перейти в личный кабинет можно на сайте бизнесюгры.рф.