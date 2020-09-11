Автокредиты с господдержкой снова можно получить в Банке УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ возобновил прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль* в размере 10% от его стоимости.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Перечень марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, расширен. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ – до 1,5 млн рублей включительно. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть произведен в 2020 году, и на него должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства.

В рамках госпрограмм доступна возможность предоставления кредита с остаточным платежом – клиент может погасить последний платеж за счет личных средств, либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

* Список автомобилей для программ кредитования с господдержкой определяет Минпромторг России

Общие условия кредитования физических лиц на приобретение новых автомобилей отечественного и иностранного производства категории В, соответствующей современному уровню международных требований по безопасности, экологичности и экономичности в соответствии с подпрограммой «Развитие транспортного и специального машиностроения» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» текущего года выпуска. Требования к Заемщику: наличие гражданства Российской Федерации, постоянная регистрация на территории Российской Федерации, минимальный возраст – 21 год, максимальный возраст на момент окончания срока автокредита – 65 лет, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев для кредитования физических лиц, официальное трудоустройство в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ: по трудовой книжке/трудовому договору, контракту (для военнослужащих, спортсменов), минимальный срок существования организации-работодателя – не менее трудового стажа Заемщика. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, суммы кредита, страхования от рисков всех способов повреждения и утраты транспортного средства (КАСКО) (является добровольным), страхования жизни и риска потери трудоспособности (является добровольным), страхования гарантии сохранения стоимости транспортного средства GAP-страхования (является добровольным), наличия услуги помощи на дороге «АВТОДРУГ» (является добровольным), типа автомобиля в следующем диапазоне: от 9,9% годовых до 16,3% годовых в случае приобретения нового автомобиля, в том числе с остаточным платежом. Остаточный платеж – часть Кредита, которая оплачивается Клиентом единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей. Параметры кредита с остаточным платежом: срок пролонгации кредита до 2 лет (при условии отсутствия просроченной задолженности по кредиту). Остаточный платеж может быть погашен за счет личных денежных средств, в том числе вырученных от продажи автомобиля автосалону по системе «tradе-in». Минимальная сумма кредита – 100 000 руб. Валюта кредита – рубли Российской Федерации. Срок кредита – от 1 года до 5 лет (включительно). Максимальная стоимость приобретаемого нового автомобиля отечественного и иностранного производства категории В – 1 500 000 руб., при этом максимальная сумма кредита может превышать максимальную стоимость приобретаемого автомобиля в соответствии с действующими тарифами Банка. Минимальный первоначальный взнос для приобретения автомобиля категории В: от 20% от стоимости приобретаемого автомобиля, при этом 10% при оформлении кредита субсидируется на условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности Заемщика (является добровольным), страхование от рисков всех способов повреждения или утраты транспортного средства (КАСКО) (является добровольным), страхования гарантии сохранения стоимости транспортного средстваGAP-страхование (является добровольным), наличия услуги помощи на дороге «АВТОДРУГ» (является добровольным). В случае досрочного расторжения или не пролонгации договоров страхования, влияющих на размер ставки по кредиту предусмотрено увеличение начальной ставки от 1 до 5%. При изменении по инициативе Заемщика: срока кредита без осуществления досрочного погашения кредита (полное или частичное), Залогодателя/Созаемщика, предмета залога – предусмотрена комиссия в размере 5 000 руб. Обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Тарифы действительны на 14.07.2020 г. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015 г.