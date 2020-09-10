16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5274   EUR  89,3036  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Cashback to school: сколько клиенты Райффайзенбанка вернули денег за оплату учебы

Самые крупные кэшбэки в Райффайзенбанке — за оплату учебы

​Cashback to school: сколько клиенты Райффайзенбанка вернули денег за оплату учебы

Одни самых крупных кэшбэков в августе клиенты Райффайзенбанка получили за оплату обучения в Высшей школе экономики, показал анализ агрегированных данных о транзакционных активностях. Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» банк возвращает 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий.

«Минимальный кэшбэк за оплату учёбы в Вышке составил 750 рублей, максимальный — 5 100. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности, и используют карту не только для ежедневных трат, но и для инвестиции в будущее своих детей», — рассказал руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:09, просмотров: 149, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 18536
  2. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 14581
  3. ​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина 5710
  4. ​Кто такой Зятек? 5520
  5. ​На сургутских дачах обновили сети электроснабжения 3804
  6. Слишком много истории?.. 2855
  7. ​Собирали грибы: стали известны подробности смертельной аварии на Черной речке 1650
  8. ​Ребенок в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь пострадавших при столкновении катера с баржой 1413
  9. ​Замки с комнат для свиданий в тюрьмах Сургута и Нижневартовска сняли 1391
  10. ​Если ради нового «Строителя» снесут воркаут и березовую рощу, и сохранят убожество через дорогу – этот проект будет ущербен с первой секунды 955
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22748
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19210
  3. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 18536
  4. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 14581
  5. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12370
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9846
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8932
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8441
  9. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7704
  10. ​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина 5710
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 29192
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28442
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24185
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22748
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22261
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19210
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 18536
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18308
  9. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18302
  10. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15783

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика