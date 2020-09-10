Самые крупные кэшбэки в Райффайзенбанке — за оплату учебы

Одни самых крупных кэшбэков в августе клиенты Райффайзенбанка получили за оплату обучения в Высшей школе экономики, показал анализ агрегированных данных о транзакционных активностях. Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» банк возвращает 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий.

«Минимальный кэшбэк за оплату учёбы в Вышке составил 750 рублей, максимальный — 5 100. Мы рады, что клиенты оценили простую и понятную программу лояльности, и используют карту не только для ежедневных трат, но и для инвестиции в будущее своих детей», — рассказал руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.