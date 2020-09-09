Теперь на МТС ТВ можно будет посмотреть более 350 южно-корейских сериалов.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ расширил каталог фильмов и сериалов. Теперь здесь можно будет посмотреть более 350 южно-корейских сериалов.

Среди сериалов можно отметить «Солнце в объятьях луны» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Я не робот» (рейтинг 8,0 в IMDb), «Идеальная парочка» (рейтинг 7,9 в IMDb), «Любовь в лунном свете» (рейтинг 7,8 в IMDb), «Безрассудно влюбленные» (рейтинг 7,8 в IMDb) и другие.

Посетители онлайн-кинотеатра также получат доступ к новым сериалам этого года: драматической истории «Я могу уничтожить тебя» Сэма Миллера (HBO), корейским драмам «Убежденный холостяк» (рейтинг 8,3 в IMDb), «Корейская Одиссея» (рейтинг 8,1 в IMDb), турецкой «Филинте» (рейтинг 6,7 в IMDb), свежим версиям «Перри Мейсона» и научно-фантастической «Сумеречной зоны».

Посмотреть сериалы можно в рамках подписки «Супер». Она включает в себя тысячи популярных сериалов и фильмов и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, научно-популярных, посвященных хобби и досугу. В подписку включены признанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, собраны лучшие образцы мировой киноиндустрии, к которым теперь примкнули и обсуждаемые по всему миру корейские сериалы.