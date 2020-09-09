Жителям Югры предложили пройти 40 тысяч километров вместе

Югорчан приглашают поучаствовать в марафоне «Сила Севера в Тебе».

Суть марафона заключается в том, чтобы больше ходить, бегать или ездить на велосипеде и отмечать пройденное расстояние. Скриншот с результатами каждой активности необходимо выкладывать в сторис в социальной сети инстаграм и отмечать аккаунт проекта @silaseveravtebe.

Расстояние всех участников суммируется и рассчитывается как общее пройденное жителями Югры. Главная цель - совершить путешествие вокруг света, которое равняется 40 000 километров. Участвовать можно во всех или только одном направлении: я еду, я бегу и я иду.

Для того, чтобы принять участие в марафоне нужно:

Заполнить форму на сайте silaseveravtebe.ru

Подписаться на группу проекта в инстаграме https://www.instagram.com/silaseveravtebe/?igshid=1p1lq1vvqi9gt

Старт: 10 сентября. Вступайте в группу и следите за событиями. Поддержите проект. Вместе мы совершим большое путешествие. Потому что мы с Севера и нам все по плечу

Официальный партнёр проекта: ССТ – застройщик 60 параллели ssthm.ru