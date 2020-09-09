Руководитель Ханты-Мансийского НПФ и ГСК «Югория» Алексей Охлопков получил премию «Репутация»

Председатель Совета директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ», генеральный директор АО «Группа страховых компаний «Югория» отмечен в номинации «За вклад в развитие пенсионного рынка».

Премия «Репутация» ежегодно вручается за значимый вклад и развитие российской финансовой системы. Ее вручение приурочено к профессиональному празднику Дню финансиста.

Алексей Охлопков в пенсионной отрасли с 2003 года. Благодаря его активной позиции и организованной им законотворческой деятельности, упрощены многие административные процедуры для клиентов НПФ.

Как руководитель Ханты-Мансийского НПФ, он внес большой вклад в совершенствование регионального законодательства в области пенсионного обеспечения, а также популяризацию окружной пенсионной программы «Две пенсии для бюджетников». Сегодня ее участниками является около 50 тысяч югорчан, около 5 тысяч из них уже получают дополнительную пенсию.

Алексей Охлопков регулярно выступает в качестве эксперта в таких авторитетных изданиях, как «Ведомости» и «Коммерсант». Активно участвует в дискуссиях по пенсионной тематике.

Вручение премии «Репутация» состоялось 8 сентября в Москве.