16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0713   EUR  89,5663  

Новости

Больше новостей
Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

справедлив 83.2%

несправедлив 8.1%

не знаю 8.6%

Всего голосов: 185

Комментировать
0
Больше опросов

​ВТБ выдал в Югре «Ипотеку с господдержкой» более чем на 750 млн рублей

Югорчане берут ипотеку с господдержкой в ВТБ

​ВТБ выдал в Югре «Ипотеку с господдержкой» более чем на 750 млн рублей

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ провел в Ханты-Мансийском автономном округе более 230 сделок на 775 млн рублей. Средний размер кредита составляет 3,3 млн рублей.

В целом по стране ВТБ провел 30,2 тыс. сделок на 90 млрд рублей. Наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе (7,8 тыс. сделок на 38 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (2,6 тыс. сделок на 8,7 млрд руб.), Республике Татарстан (1,5 тыс. сделок на 3,7 млрд руб.), Новосибирской области (1,2 тыс. сделок на 2,8 млрд руб.) и Ростовской области (1,4 тыс. сделок на 2,6 млрд руб.). Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

«Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:35, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прекратить регистрацию недействующих ИП теперь могут налоговые органы. Как — рассказали в ИФНС по Сургуту 964
  2. В Нефтеюганске осужден начальник охранного предприятия, который хотел подкупить нефтедобывающую компанию 951
  3. Сургутские коммунальщики попробовали грязную воду 925
  4. ​СурГПУ на время частично ушел на удаленку 895
  5. За прошедший день коронавирус выявили у 77 югорчан 863
  6. ​Сургутской молодежи пообещали свой переулок 803
  7. ​Югорчан ждут на избирательных участках с 11 по 13 сентября 789
  8. За минувшие сутки из-за COVID-19 умер один житель Югры 738
  9. ​Парк «За Саймой» заинтересует детей «Ботаникой» 658
  10. ​Анатомия толерантности 541
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22660
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19110
  3. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12249
  4. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 12118
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11360
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9819
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8767
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8162
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7898
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7473
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28878
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28425
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24173
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22660
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22245
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19110
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18246
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18062
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15766
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 15004

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика