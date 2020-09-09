Эксперты E-Katalog назвали самые популярные смартфоны среди россиян

Эксперты сервиса сравнения цен E-Katalog провели анализ активности интернет-пользователей, выбирающих смартфон. Плодами работы стали рейтинги лучших производителей и моделей на портале, а также список основных предпочтений, которыми руководствуются потенциальные покупатели.

Неожиданностей не произошло: рейтинг наиболее востребованных производителей на E-Katalog возглавила «святая троица» в лице компаний Xiaomi (36% предпочтений аудитории), Samsung (21%) и Apple (18%). Ближайший преследователь лидеров, Huawei, вынужден довольствоваться скромным показателем в 9% симпатий. На долю десятков остальных брендов в общей сложности приходится лишь 16% предпочтений, причем никто из них не смог преодолеть даже 3-процентный барьер.

Популярные модели

По нашему мнению, 7 из 10 самых желанных смартфонов на E-Katalog можно причислить к уверенному среднему классу, а 3 — к премиальному. К первым относятся «старичок» Apple iPhone 7, Samsung Galaxy A51 и сразу 5 моделей Xiaomi (Redmi Note 8T 64GB плюс по две модификации Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 8 Pro — на 64 ГБ и 128 ГБ). Любой из этих смартфонов жители Сургута и Югры могут заказать в интернет-магазинах Рунета не более чем за 15 000–20 000 руб.

Среди смартфонов топового уровня наибольшим спросом пользуется модель 2018 года Apple iPhone XR 128GB, за которую интернет-продавцы просят от 40 500 руб. до 63 000 руб. (данные E-Katalog). Также наши соотечественники проявляют незаурядный интерес к экс-флагманам Apple iPhone X 64GB (2017 год, цена в магазинах — от 26 000 руб. до 50 000 руб.) и Samsung Galaxy S10 128GB (2019 год, от 36 000 руб. до 60 000 руб.).

Напрашивается вывод: в большинстве своем россияне не готовы выкладывать баснословные деньги за новенькие флагманские аппараты, а предпочитают подождать годик-другой, пока те подешевеют. Не такая уж и плохая стратегия, ведь любой из таких девайсов создается с солидным заделом на будущее, а его характеристики остаются актуальными даже через 3-4 года.

Нашествие фаблетов

Показатели популярности крупноформатных смартфонов (с диагональю свыше 6,5 дюйма) растут из месяца в месяц. По состоянию на август 2020 года, их выбирает каждый пятый пользователь E-Katalog. Ряды же поклонников компактных смартфонов (менее 6 дюймов), наоборот, постепенно редеют. Сегодня такие гаджеты интересны 25% аудитории, в то время как в начале 2020 года эта цифра приближалась к 30%.

Больше памяти — больше возможностей

Бюджетники с накопителем на 16 ГБ или 32 ГБ уже мало кому интересны: по итогам исследования они набрали лишь 4% и 13% предпочтений соответственно. Правят же балом модели с 64 ГБ и 128 ГБ памяти (по 36% голосов у обоих вариантов). Постепенно растет и доля девайсов на 256 ГБ, сегодня они привлекают 8% аудитории.

Погоня за мегапикселями

Длительность работы на одном заряде — жизненно важный критерий выбора современного смартфона. Две трети пользователей E-Katalog подыскивают модель с батареей минимум на 3 500 мАч, из них целых 15% проявляют интерес к исполинским показателям 5 000–6 000 мАч. Справедливости ради отметим, что руководствоваться при сравнении автономности смартфонов лишь критерием емкости аккумулятора неправильно: на время жизни батареи существенно влияют энергопотребление экрана и процесса, а также оптимизация прошивки и приложений, которыми вы пользуетесь.