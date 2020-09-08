Югорчане активно скупают инвестиционные облигации Сбербанка

Жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 8 месяцев 2020 года приобрели ценные бумаги Сбербанка на общую сумму 915 млн рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 391 млн рублей.

Для покупки инвестиционных облигаций необходимо открыть обычный брокерский счет либо индивидуальный инвестиционный счет и перевести на него денежные средства через Сбербанк Онлайн. Приобрести облигации можно в мобильном приложении Сбербанк Инвестор. Актуальные выпуски облигаций доступны во вкладке «Идеи».

Доходность инвестиционных облигаций Сбербанка зависит от изменения рыночной стоимости базового актива. Такими активами могут быть, как акции крупных компаний, курсы валют, стоимость металлов так и различные биржевые индексы. Облигации выпускаются сроком от 6 месяцев до 5 лет, номиналом 1000 рублей. Средняя потенциальная доходность подобных ценных бумаг составляет от 8 до 14% годовых. В конце срока обращения Сбербанк обязуется выкупить облигации по номиналу.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка:«Облигации – интересный инструмент с точки зрения доходности. Этот финансовый ресурс предполагает минимальный уровень риска. Кроме того, приобретая инвестиционные облигации можно получить двойную выгоду. Для этого купить ценные бумаги нужно на брокерском индивидуальном инвестиционном счете, который даст возможность дополнительно получить налоговый вычет 13% с суммы, которая будет на нем размещена. Максимальная выплата по нему составляет до 52 тысяч рублей в год».

Получить более подробную информацию или записаться на встречу с инвестиционным консультантом можно по телефону: + 7 800 707-00-70, добавочный номер: 547 91 231 либо 547 91 311.