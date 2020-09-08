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​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений

Запсибкомбан предложил программу «Мини Мани» для детей

​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений

Согласно опросу ВЦИОМ, 87% российских школьников получают карманные деньги. При этом примерно каждый четвертый подросток не умеет правильно распределять повседневные расходы.

Необходимость обучения детей финансовой грамотности на уровне государства осознали во многих зарубежных странах. В России этот вопрос сейчас является одним из актуальных, но формирование единого подхода к его решению находится пока на начальной стадии. Поэтому проведение финансового ликбеза среди младших школьников и подростков на настоящий момент происходит со стороны родителей. К счастью, взрослые могут прибегнуть к помощи доступных, но эффективных обучающих программ.

Начинать беседу с детьми о деньгах и сбережениях, разумеется, нужно на их языке и лучше в игровой форме. Освоить азы финансовой грамотности помогут Мини и Мани – герои одноименной обучающей программы Запсибкомбанка. С 2017 года они выступают гидами для малышей и подростков по бескрайнему полю финансовых возможностей и учат ими пользоваться. Программа помогает разобраться в сложных вопросах как самым маленьким участникам (5-6 лет), так и новоиспеченным школьникам (7-9 лет) и тинейджерам (10-14 лет).

Под каждую группу разработан свой цикл обучающих мероприятий и заданий на финансовую тему, но знакомство начинается с общих понятий: что такое деньги и как они появились; кто производит деньги и почему их не печатают в таком количестве, чтобы всем хватило; источники денег, как они появляются в нашей семье. Все это позволяет сформировать правильное представление у детей о том, как экономить и копить карманные деньги, как их правильно тратить и зачем планировать свои расходы. Подспорьем в этих вопросах для участников программы выступают финансовый словарь, тематические раскраски и информационные материалы, доступные для скачивания и просмотра на сайте банка.

Вместе с этим Запсибкомбанк уже более трех лет участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. По традиции на время Недели некоторые отделения банка по всей России из серьезных финансовых структур превращаются в интересные локации для детей, куда им не только открыт доступ, но и где их ждут уже знакомые персонажи Мини и Мани – ростовые куклы. Вместе с сотрудниками банка они проводят экскурсию для участников мероприятия, сопровождают их на обучающие лекции и дарят памятные развивающие подарки.

Только за первый год на 45 мероприятиях, проводимых Мини и Мани в рамках Недели финансовой грамотности, собралось более 1300 детей из Тюмени, Надыма, Омска, Ноябрьска, всего из 13 городов. В 2018–2019 годах, за период участия в проекте Министерства финансов РФ, Запсибкомбанк провел более 100 мероприятий в 17 населенных пунктах. Добавились участники из Уфы, Тобольска, Салехарда, Нового Уренгоя и других городов, всего более 3000 человек. Программа способствует и дальнейшей профориентации школьников. Так, те ребята, кто твердо решил связать свою жизнь с финансами, имеют возможность обучаться в Запсиб-классах. Сегодня они созданы на базе нескольких школ Тюмени, Нового Уренгоя, а также в школе поселка Пангоды.

«Программа «Мини Мани» Запсибкомбанка не имеет аналогов среди банков регионального уровня. Она создана для того, чтобы дети осознавали важность денег в достижении своих жизненных целей. Рынок финансовых услуг будет продолжать стремительно расти, и чтобы завтра у нас было грамотное в этой сфере общество, начинать обучать финансовой науке нужно с раннего возраста», – отмечает вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров.

Действительно, совсем скоро дети и подростки тоже станут активными пользователями финансовых услуг, уже сейчас многие родители дают деньги на карманные расходы, мотивируют копить на новые гаджеты или развлечения (походы в кино, кафе, парки аттракционов и т. д.). Программа «Мини Мани» – прекрасная возможность подружить ребенка с денежными средствами, чтобы во взрослой жизни он мог грамотно ими распоряжаться и уверенно смотреть в будущее.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 95, комментариев: 0
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