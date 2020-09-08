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​Фонд борьбы с лейкемией в четвертый раз проводит акцию #КрасныйСентябрь

Акция, посвященная месяцу осведомленности о раке крови, началась в России

​Фонд борьбы с лейкемией в четвертый раз проводит акцию #КрасныйСентябрь

Сентябрь – во всем мире месяц осведомленности о раке крови. «Фонд борьбы с лейкемией» (www.leikozu.net) помогает взрослым людям с онкогематологическими заболеваниями. Задача Фонда – изменить отношение в обществе к помощи взрослым и показать, что рак крови излечим в любом возрасте. Акция #красныйсентябрь проводится уже в 4 раз. Впрочем, если в прошлые годы слоганом была фраза «Помогать легко», на этот раз Фонд сделал акцент на слове «поддержка».

«Сейчас всем не просто, однако тем важнее, что есть те, кто продолжает поддерживать взрослых больных раком крови. Мы невероятно благодарны компаниям, которые остались с нами и участвуют в этой акции, платформам, на которых мы можем рассказывать о помощи, о донорстве костного мозга, людям, которые выбирают нас и подписываются на реккурентные платежи”, - говорит директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова.

В этом году партнерами Фонда по #Красномусентябрю стали:

- Сеть парикмахерских Birdie;

- Рестораны BrasserieLambic, бар Toomuch, бар Петров и Васечка, кафе

Oui, mongeneral, кафе Март, кафе «Овсянки», суси и татиноми бар «Тебура:сика», проекты «Много лосося», «Банч» и «Дашины пирожки», спортбар «Лига Пап»;

- Компания «Окна и потолки Петербурга»,

- Театр Центр Драматургии и Режиссуры, Театр им. Маяковского.

Подробности на сайте акции #красныйсентябрь: http://redseptember.red/

О Фонде: Фонд борьбы с лейкемией помогает взрослым людям старше 18 лет с онкологическими заболеваниями системы крови: лейкозы, лимфомы, депрессии кроветворения. Фонд оказывает поддержку по трем основным программам: трансплантация костного мозга, адресная помощь, безвозмездное донорство. На сегодняшний день мы помогли уже более чем 250 пациентам.

www.leikozu.net

Присоединиться к акции может каждый!


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Сегодня в 13:41, просмотров: 125, комментариев: 0
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