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​Предприятия, пострадавшие от пандемии, могут получить компенсацию банковской процентной ставки

Правительство Югры выделило 15 миллионов рублей на компенсации предпринимателям

​Предприятия, пострадавшие от пандемии, могут получить компенсацию банковской процентной ставки

15 млн рублей дополнительно выделило правительство Югры на компенсацию банковской процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

В этом году всего за 3 недели поступили 32 заявки на компенсацию банковской процентной ставки на сумму 6,5 млн рублей, в то время как объём финансирования данной формы поддержки в 2020 году составил 5 млн. рублей. Компенсацией банковской процентной ставки воспользовались строительные компании, медицинские клиники, предприятия общественного питания, социальный бизнес. Такая мера позволила бизнесу продолжить реализовывать свои планы, не смотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии. Благодаря вырученным средствам у предпринимателей появилась возможность сделать ремонт помещений, закупить новое оборудование, расширить возможности своего бизнеса.

«Сейчас поддержка бизнеса рассматривается как глобальная задача и любая мера, или льгота может послужить новым толчком для предпринимателя, оказавшегося в сложной ситуации. Я рад, что мы получили возможность возобновить приём заявок на компенсацию банковской процентной ставки. Уверен, что предприниматели Югры будут пользоваться возможностями, которые предоставляет государство и продолжать развивать свой бизнес», - говорит генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Компенсация банковской процентной ставки предоставляется по кредитным договорам в размере 50% исчисляемых от суммы фактически уплаченных процентов по кредитному договору. Максимальная сумма компенсации банковской процентной ставки одному Субъекту не может превышать 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей (включительно).

Поддержка особой категории субъектов, осуществляется в размере 100% исчисляемых от суммы фактически уплаченных процентов по кредитному договору, с периодичностью, установленной для уплаты процентов по кредитному договору.

Более подробно с данной формой поддержки можно ознакомиться здесь.

Поддержка предпринимательства в Югре осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


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07 сентября в 15:19, просмотров: 344, комментариев: 0
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