Объем средств югорчан на зарплатных картах ВТБ вырос

По итогам восьми месяцев 2020 года объем средств на счетах владельцев зарплатных карт ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе вырос более чем вдвое и превысил 4,1 млрд рублей.

Сейчас свыше 60 тысяч жителей округа получают ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. К ним относятся как сотрудники компаний и бюджетных учреждений региона с зарплатными проектами в банке, так и те югорчане, кто самостоятельно выбрал ВТБ для получения зарплаты, пенсий, пособий и других регулярных поступлений дохода.

ТОП-5 городов Югры, где ВТБ выпустил больше всего зарплатных карт – это Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и Радужный. По отраслевой структуре наибольшая доля приходится на сотрудников нефтегазового сектора.

Практически 100% портфеля занимает «Мультикарта» — основной карточный продукт ВТБ, предусматривающий бесплатные выпуск и обслуживание, снятие наличных в любых банкоматах, переводы до 100 тыс. рублей через Систему быстрых платежей. Владельцы «Мультикарты» выбирают удобный вариант вознаграждения за активные покупки — кешбэк в рублях, милях или бонусах, сниженную ставку по кредиту или повышенную по вкладу.

Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в ХМАО, отметил: «Первую зарплатную карту в округе мы выпустили в 2015 году, а сейчас ими пользуется уже более 60 тысяч югорчан. Бесплатные опции, удобный мобильный банк, система вознаграждений за покупки – это те преимущества, которые ценят наши клиенты. Мы стремимся предложить интересные условия как для тех, кто самостоятельно выбирает карту для ежедневного пользования, так и в рамках классических зарплатных проектов, развиваем пакеты обслуживания для сотрудников, руководителей и бухгалтеров предприятий».