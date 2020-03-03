Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА» (03.03.2020) - Новости бизнеса
16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА». Акция действует для новых клиентов, открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в Банке УРАЛСИБ, начиная с 01.03.2020.

Принять участие в акции просто:

откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса

оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 000 рублей в месяц

получайте кэшбэк на ваш счет в размере 5% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Акция проводится с 01 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно.
Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

01.03.2020 г. – 31.03.2020 г.

01.04.2020 г. – 30.04.2020 г.

01.05.2020 г. – 31.05.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом – до 20.06.2020 г. включительно. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей за каждый отчетный период по всем счетам, открытым в одном структурном подразделении Банка в период проведения Акции.
Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:59, просмотров: 106, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Провокация НАТО-2

​Провокация НАТО-2
США и союзники вынуждены создавать конфликты для поддержания собственного экономического благополучия
Александр Пурышев, политолог Сегодня в 08:27
491 7
​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами

​Что делают в Италии для борьбы с коронавирусом? И сравним с нашими делами
Впечатление, что ставка не на выявление и лечение, а на полицейские методы и стремление прикрыть свой зад, отчитаться
Константин Киселев, депутат и член комиссии Екатеринбургской городской думы по здравоохранению 02 марта в 13:10
1077 2
«Двигатель прогресса – ты сам. Если ты интересен, ты можешь двигаться дальше»

«Двигатель прогресса – ты сам. Если ты интересен, ты можешь двигаться дальше»
«Баба слесарь» Юля Тако о себе и секретах успеха в TikTok
Анна Богдевич 01 марта в 22:21
1294 1
​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было

​Марш памяти Бориса Немцова-2020. Как это было
Создалось впечатление, что в душном мире политической зажатости внезапно открыли форточку, и на улицу вышли очень разные люди с очень разными лозунгами и флагами
Дмитрий Щеглов 29 февраля в 20:50
2689 39
​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны

​Власти Сургута постоянно говорят, что у нас мало земли под строительство. Но ее много – нужно осваивать промзоны
Дмитрий Щеглов 29 февраля в 10:10
10450 11
​Как вывести детский хоккей из застоя

​Как вывести детский хоккей из застоя
Коррупция в детском хоккее – это вообще трэш... Особенно жалко москвичей и питерцев. Родители и дети постоянно находятся в диком напряжении. А вдруг посадят на скамейку или переведут в четвертую пятерку
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 28 февраля в 18:46
2317 5
​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками

​Мамы Сургута против установки в детских больницах автоматов с игрушками
Руководство медорганизации с ними не согласно — покупка недорогой безделушки помогает снять стресс у ребенка
Полина Амирова 28 февраля в 12:17
6694 5
​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти

​Павел Завальный: мы возвращаемся к советской вертикали власти
Понимаю, конечно, что правду говорить легко и приятно, но все же не слишком ли откровенничает г-н Завальный? Не перегибает палку?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 28 февраля в 08:21
2043 13
​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте

​Сколько денег потеряет город, сколько получит, и при чем здесь Дума? Пять вопросов к операции по спасению дольщиков в Сургуте
Дмитрий Щеглов 28 февраля в 08:20
2285 15
​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет

​Пробиться к врачу можно только через «горячую линию» Депздрава. При другом раскладе всем плевать – подохнешь ты или нет
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 февраля в 13:29
2222 6
​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?

​Разве нельзя было решить проблемы дольщиков за счет тех, кто эти проблемы создал?
В ситуации с недобросовестными застройщиками никто не оказался виноватым ни со стороны строителей, ни со стороны контролирующих органов, – все дыры закроет бюджет деньгами и землей
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 27 февраля в 12:16
2307 11
​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»

​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»
Не знаю, какого эффекта хотели добиться хозяева алкомаркета этой рекламной кампанией, но лично у меня она вызывает лишь омерзение
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 19:55
2338 6
​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов 26 февраля в 14:23
6590 4
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 26 февраля в 13:57
2179 8
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
1566 0
​Доигрались в войнушки

​Доигрались в войнушки
Раньше страна была солидарна с войной, любила войну и радовалась нашим бывшим и нынешним победам. Теперь нет
Дмитрий Щеглов 25 февраля в 14:52
3621 70
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика