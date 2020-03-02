Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота» (03.02.2020) - Новости бизнеса
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Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 181 день – 5,0%, 367 дней – 5,5%, 732 дня – 5,8% годовых.

Также клиент может получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей – при условии одновременного оформления в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

  • полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Фомула роста»;
  • полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от страховой компании АО «УРАЛСИБ Жизнь»;
  • индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;
  • паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

При превышении остатка вклада 1,5 млн руб. проценты на сумму превышения начисляются по базовым ставкам вклада «Высота». В случае неоформления инвестионного продукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса ИСЖ и/или НСЖ также применяются базовые ставки вклада «Высота». Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Досрочное востребование вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsib-life.ru.

Справка:

АО «УК УРАЛСИБ» - партнер ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Получить информацию, предусмотренную нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1. Тел.: 8 (495) 788 6646. www.uralsib-am.ru. Информация о продуктах АО «УК УРАЛСИБ» не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является какого-либо рода офертой. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору.»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 46, комментариев: 0


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