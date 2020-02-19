Как просто снять квартиру в Сургуте?

Без комиссии, с официальным договором, возможностью предоставления временной регистрации по месту жительства – всё это – удобная аренда от ПростоДом.

ПростоДом – это современные наёмные дома с долгосрочной арендой, продуманными планировками и разумными ценами. В наёмных домах квартиры меблированы и оборудованы необходимой бытовой техникой, предоставляются по официальному договору найма, квартиросъемщики оплачивают коммунальные услуги, а самое главное преимущество – это стоимость найма, которая ниже рыночных цен.

Сейчас в новом доме со светлыми, просторными и уютными квартирами действует скидка на аренду квартир – 10 % на весь срок заключения договора найма. Дом расположен по адресу – г. Сургут, ул. Александра Усольцева, дом 16.

Все квартиры выполнены в чистовой отделке с использованием качественных и экологически безопасных материалов. Дом расположен в благоприятной розе ветров. Для будущих жильцов в доме доступны студии, одно- и двухкомнатные квартиры, полностью либо частично меблированные и оснащённые бытовой техникой. При заселении в квартиры ПростоДома заключается официальный договор, комиссия не взимается, при необходимости предоставляется временная регистрация по месту жительства совершенно бесплатно, а стоимость найма квартир в месяц начинается от 14 474 рублей. Также Вы можете заселяться в квартиру с детьми и домашними животными.

Близость к школам, детским садам, культурным, деловым и торговым центрам города позволит нанимателям эффективно организовать свою жизнь, работу и досуг.

Посмотреть планировки, забронировать квартиру можно на сайте ПростоДома,также получить подробную информацию Вы можете по телефону 8 (922) 768 38 56.

В новом арендном доме по ул. Александра Усольцева, д. 16 для аренды также доступно коммерческое помещение площадью 559,6 кв.м с тремя входными группами, при этом в доме к аренде доступны 264 квартиры, что обеспечит для будущих арендаторов хороший охват клиентов. Получить подробную информацию, план помещения, коммерческое предложение Вы можете по телефону 8 (912) 902 02 57.

ПростоДом – удобное временное решение жилищного вопроса со стабильными и доступными условиями.

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