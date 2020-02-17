На производственных объектах «РН-Уватнефтегаз» состоялась ежегодная ярмарка продукции народных промыслов

11 февраля компания «РН-Уватнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», провела ежегодную ярмарку продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов Уватского района (Тюменская область). В этом году в ярмарке приняло участие 24 представителя народа ханты.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из основных направлений социальной деятельности НК «Роснефть» в регионах присутствия.

Ярмарка была организована на Усть-Тегусском месторождении, которое является крупнейшим в составе Уватского проекта. Инициатива нефтяников стала ежегодной традицией, которая позволяет жителям района реализовать среди вахтовиков продукцию традиционных промыслов. Это копченая и свежемороженая рыба, строганина, лесные орехи и ягоды. Большим спросом пользовались изделия декоративно-прикладного творчества, национальная одежда, расшитая бисером, украшения, изделия из пушнины, обувь.

В рамках ярмарки также состоялось совещание с руководством Уватского района, представителями нефтедобывающего предприятия и народов Севера по обсуждению важнейших вопросов жизнедеятельности коренного населения.