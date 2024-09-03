У Сбербанка появился новый вклад

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Сбербанк запустил новый вклад - в индийских рупиях, максимальная ставка по нему составит 3,56% годовых. Об этом ТАСС сообщил перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) первый зампред кредитной организации Кирилл Царев.

"С 3 сентября Сбербанк запускает новый вклад - в индийских рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых с учетом капитализации процентов можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 тыс. индийских рупий", - рассказал Царев.

По его словам, вклад можно оформить на срок от одного до 12 месяцев, максимальная сумма не ограничена. "Покупать валюту заранее для открытия вклада не обязательно: можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях", - пояснил он.

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