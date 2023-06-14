Федеральной службой по аккредитации подписан приказ «О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации химической лаборатории ПАО «Юнипро» (филиал «Сургутская ГРЭС-2»)».

Деятельность лаборатории в области аккредитации включает в себя: отбор проб и проведение испытаний (измерений) состава и свойств энергетических масел, химических реагентов, фильтрующих материалов, газа горючего природного, природных и сточных вод, питьевой воды, промышленных выбросов, атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне.

Область аккредитации химической лаборатории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» включает 111 методик.

Результаты, полученные в лаборатории, предназначены для соблюдения требований законодательства РФ в области окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для оценки качества поступающих реагентов, энергетических масел, фильтрующих материалов, газообразного топлива и диагностики маслонаполненного оборудования филиала.

Новый контроль в рамках подтверждения компетентности лаборатории предстоит пройти через 2 года.