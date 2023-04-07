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Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов

МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом и цифровым телевидением более трех тысяч семей в шести новых жилых комплексах в разных частях Сургута

Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов
Фото: Юлия Нуртдинова. ЖК "На Сайме"

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен семьям, проживающим в многоквартирных домах ЖК «На Сайме», «Green Park», «Gold Fish», новостройках в 30 микрорайоне, комплексах «River House» и «За ручьем».

У новоселов появилась возможность удаленно работать, вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в компьютерные игры с хорошим качеством видеопотока, быстро скачивать большой объем информации, а также смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION одновременно на нескольких девайсах. Кроме того, абоненты получат доступ к 228 телеканалам, в том числе в формате высокой четкости (60 HD и 6 UHD). Дополнительно пользователям доступна подписка «Матч Премьер» и страховка на случай повреждения квартир соседей.

«Мы активно расширяем сеть высокоскоростного домашнего интернета от МТС в Сургуте, чтобы как можно больше жителей могли с комфортом пользоваться всеми возможностями нашей экосистемы. Это позволит горожанам существенно экономить на связи. При объединении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ в семейную подписку можно экономить до 10 тысяч рублей в год. Все услуги управляются и оплачиваются через один лицевой счет, что удобно при планировании бюджета семьи на связь. На сегодняшний день этим выгодным мульти-предложением пользуются более две трети сургутян - абонентов проводного интернета МТС», – прокомментировал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

О сети фиксированной связи МТС в ХМАО-Югре

Сеть фиксированной связи МТС в настоящее время действует на территории городов Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Белоярский, Радужный, поселок Пойковский. Доступ к домашнему интернету и цифровому ТВ имеют около 300 тысяч семей. Ознакомиться с подробным описанием тарифов и условий, узнать об акциях и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.


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